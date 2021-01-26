Twitter запустив програму, яка допомагає «відловлювати» фейки

Компанія Twitter запустила нову програму Birdwatch, яка допоможе боротися з дезінформацією у соцмережі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у блозі компанії.

“Birdwatch дозволяє людям ідентифікувати інформацію в твітах, яку вони вважають оманливою, і писати замітки, що розкривають зміст (запису - ред.). Ми вважаємо, що такий підхід допоможе швидко реагувати на поширення оманливої інформації шляхом додавання даних, яким люди довіряють і вважають цінними. В кінцевому підсумку ми прагнемо зробити замітки видимими безпосередньо в самих твітах...”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на даному етапі пілотного проєкту замітки, що додаються до записів, буде видно лише на окремому сайті Birdwatch. Зараз доступ до нього є тільки у деяких користувачів. Вони зможуть оцінити користь інформації від інших коментаторів.

У компанії відзначили, що на стадії розробки будуть вирішуватися можливі проблеми майбутньої системи, наприклад вразливість до маніпуляцій і тиску.

Інформації про терміни офіційного запуску проєкту поки що не надходило.