Twitter запустив програму, яка допомагає «відловлювати» фейки

Twitter запустив програму, яка допомагає «відловлювати» фейки

Укрінформ
Компанія Twitter запустила нову програму Birdwatch, яка допоможе боротися з дезінформацією у соцмережі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у блозі компанії.

“Birdwatch дозволяє людям ідентифікувати інформацію в твітах, яку вони вважають оманливою, і писати замітки, що розкривають зміст (запису - ред.). Ми вважаємо, що такий підхід допоможе швидко реагувати на поширення оманливої інформації шляхом додавання даних, яким люди довіряють і вважають цінними. В кінцевому підсумку ми прагнемо зробити замітки видимими безпосередньо в самих твітах...”, — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Експерт запевняє, що людей варто захистити від дисбалансу інформаційних потоків

Як зазначається, на даному етапі пілотного проєкту замітки, що додаються до записів, буде видно лише на окремому сайті Birdwatch. Зараз доступ до нього є тільки у деяких користувачів. Вони зможуть оцінити користь інформації від інших коментаторів.

Читайте також: Соцмережі заблокували російські ресурси, що поширювали дезінформацію - EUvsDisinfo

У компанії відзначили, що на стадії розробки будуть вирішуватися можливі проблеми майбутньої системи, наприклад вразливість до маніпуляцій і тиску.

Інформації про терміни офіційного запуску проєкту поки що не надходило.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-