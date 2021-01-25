У Японії ведмедів буде відлякувати робот-монстр, схожий на «чупакабру»

Японська компанія Ohta Seiki Co розробила робота, який може відлякувати ведмедів та інших диких тварин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Робот, довжина якого становить 1,2 метра, може відтворювати до 60 різних звуків, серед яких виття вовків та людські голоси.

Також апарат виявляє наближення тварин за допомогою інфрачервоного датчика та може рухати своєю головою зі світлодіодними очима.

Вже близько 70 таких роботів встановлені в Японії, переважно у регіонах, де дикі тварини надто близько підходять до людських помешкань.

За словами президента Ohta Seiki Co Юдзі Охти, компанія вже почала отримувати замовлення з-за кордону.