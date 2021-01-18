У Китаї роботи беруть аналізи на COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ecns.
За словами одного з місцевих лікарів Дуана Вейїнга, робот може взяти мазок з людського горла у повністю ізольованому середовищі, без участі медиків. Таким чином ризик зараження коронавірусом медпрацівника зводиться до нуля.
Після того, як пацієнт відсканував свою ID-картку, робот починає брати мазок. Після завершення процедури робот складає паличку з мазком у пляшечку та закриває її кришкою.
Саму пляшечку відправляють до лабораторії на дослідження.
У Китаї роботи беруть аналізи на COVID-19 / Фото: VCG та Xinhua/Zhang Yifei
Як повідомляв Укрінформ, компанія Facebook разом із медичним факультетом Нью-Йоркського університету розробили алгоритм на основі штучного інтелекту, який може передбачити погіршення стану у хворого на COVID-19.