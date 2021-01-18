У китайському місті Шеньян лікарі почали використовувати роботів, які беруть мазки з горла для тесту на нуклеїнову кислоту, аби виявити COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ecns.

За словами одного з місцевих лікарів Дуана Вейїнга, робот може взяти мазок з людського горла у повністю ізольованому середовищі, без участі медиків. Таким чином ризик зараження коронавірусом медпрацівника зводиться до нуля.

Після того, як пацієнт відсканував свою ID-картку, робот починає брати мазок. Після завершення процедури робот складає паличку з мазком у пляшечку та закриває її кришкою.

Саму пляшечку відправляють до лабораторії на дослідження.

У Китаї роботи беруть аналізи на COVID-19 / Фото: VCG та Xinhua/Zhang Yifei

Читайте також: У США створили крижаного робота IceBot для роботи на Півночі

Як повідомляв Укрінформ, компанія Facebook разом із медичним факультетом Нью-Йоркського університету розробили алгоритм на основі штучного інтелекту, який може передбачити погіршення стану у хворого на COVID-19.