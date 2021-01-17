У США створили крижаного робота IceBot для роботи на Півночі

Американські інженери представили прототип двоколісного робота IceBot, основні елементи конструкції якого створені зі звичайної криги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті міжнародної конференції IROS 2020.

Зазначається, що робот важить 6,3 кілограма, його розміри — 14×20×13 сантиметрів. Корпус, колеса та бампер робота створені з криги, а спереду як третя точка опори використовується м’яч для пінг-понгу.

Рухається IceBot завдяки двом електродвигунам у корпусі. Керують ним за допомогою мікроконтролера на платі Arduino Micro, розташованій на верхній частині корпусу. Сигнал передають через Bluetooth.

Випробування показали, що IceBot здатний переміщуватися горизонтальними твердими поверхнями за кімнатних температур, а за нижчих температур (до мінус 17 градусів за Цельсієм) — рухатися по кризі та навіть долати невеликі підйоми.

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Розробники — Девін Керрол та Марк Їм з Пенсильванського університету — кажуть, що їхня робота — перший крок на шляху створення системи, що працюватиме за низьких температур та буде здатною до самозбирання та автоматичного ремонту.

А мета таких систем — робота у місцях з низькою температурою, де є велика кількість криги, наприклад, у полярних областях Землі або Марсу.