У США створили крижаного робота IceBot для роботи на Півночі
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті міжнародної конференції IROS 2020.
Зазначається, що робот важить 6,3 кілограма, його розміри — 14×20×13 сантиметрів. Корпус, колеса та бампер робота створені з криги, а спереду як третя точка опори використовується м’яч для пінг-понгу.
Рухається IceBot завдяки двом електродвигунам у корпусі. Керують ним за допомогою мікроконтролера на платі Arduino Micro, розташованій на верхній частині корпусу. Сигнал передають через Bluetooth.
Розробники — Девін Керрол та Марк Їм з Пенсильванського університету — кажуть, що їхня робота — перший крок на шляху створення системи, що працюватиме за низьких температур та буде здатною до самозбирання та автоматичного ремонту.
А мета таких систем — робота у місцях з низькою температурою, де є велика кількість криги, наприклад, у полярних областях Землі або Марсу.