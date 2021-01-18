У Штатах вперше дозволили запускати дрон без людини поблизу

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало дозвіл компанії American Robotics на автоматизований запуск дронів, тобто для цього не потрібна людина-оператор чи спостерігач поблизу місця запуску.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі American Robotics.

Втім, за кожним польотом все одно має віддалено спостерігати фахівець.

Поки автономний запуск компанія може здійснювати лише у трьох штатах: Канзасі, Массачусетсі та Неваді.

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Раніше управління вимагало, щоб уздовж траси польоту дрону стояли люди та стежили за пересуванням апарату. Тепер же людина не повинна бути присутньою безпосередньо на місці запуску безпілотника. Це позбавить компанію значних витрат на людський ресурс.

Тепер компанія має призначати для кожного польоту відповідального оператора, який віддалено перевірить безпечність дрона та повітряний простір навколо нього. Безпосередньо політ відбуватиметься автоматизовано.

American Robotics планує запускати дрони Scout зі спеціального термінала. Це контейнер, у якому відкривається дах та підіймається злітний майданчик. Перед польотом термінал відкриває дах та підіймає майданчик з дроном, водночас він аналізує наявність інших літальних апаратів за допомогою акустичної системи відстеження, що працює в радіусі 3,2 км.

Дрони American Robotics можуть у режимі реального часу передавати дані з місцевості.