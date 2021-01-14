У Британії представили концепт «летючого таксі»

Британська компанія Autonomous Flight розробила концепт «летючого автомобіля» з вертикальним зльотом і посадкою, який розрахований на перевезення шести пасажирів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

Транспортний засіб майбутнього з трьома пропелерами отримав назву Y6S Plus. Сам трикоптер може розганятися до 200 км за годину під час польоту.

Завдяки літій-іоновим батареям Y6S Plus має можливість пролетіти до 130 км без підзарядки.

Система вертикального зльоту і посадки «летючого таксі» дозволяє приземлюватися у більшій кількості місць ніж літаки.

Раніше компанія вже представляла схожу модель, проте вона була розрахована на перевезення лише двох пасажирів.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Sony вперше показала публіці свій дрон Airpeak, який використовує штучний інтелект для збереження стійкості зображень під час польоту.