620 км/год: Китай представив прототип поїзда на магнітній подушці

Прототип поїзда, що використовує технологію високотемпературних надпровідників (ВТНП) на магнітній подушці, в середу зійшов з конвеєра і був введений в експлуатацію в китайському місті Ченду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

За заявою Південно-Західного університету "Цзяотун", який виступає одним з проєктувальників, проєктна швидкість потяга становить 620 км/год.

В цей же день була запущена 165-метрова лінія для тестування нової технології.

На церемонії був представлений 21-метровий локомотив, який повільно ковзав по рейках.

На думку експертів, у порівнянні з іншими технологіями на магнітній підвісці, технологія ВТНП більше підходить для футуристичної концепції надшвидкого транспортування у вакуумних трубах, де поїзди можуть розвивати швидкість до більш ніж 1000 км/год.

Даний проєкт на магнітній підвісці, обсяг інвестицій у який становить 60 мільйонів юанів (9,3 млн дол. США), був розроблений спільно Південно-Західним університетом "Цзяотун", корпораціями "Китайські залізниці" і CRRC Corporation Limited.

Читайте також: Перший вантажний потяг з Туреччини до Китаю прибув у пункт призначення

Як повідомляв Укрінформ, у Пекіні представили перший поїзд китайської розробки, здатний розганятися до 350 км/год при температурі до 40 градусів нижче нуля.