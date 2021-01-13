620 км/год: Китай представив прототип поїзда на магнітній подушці
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
За заявою Південно-Західного університету "Цзяотун", який виступає одним з проєктувальників, проєктна швидкість потяга становить 620 км/год.
В цей же день була запущена 165-метрова лінія для тестування нової технології.
На церемонії був представлений 21-метровий локомотив, який повільно ковзав по рейках.
На думку експертів, у порівнянні з іншими технологіями на магнітній підвісці, технологія ВТНП більше підходить для футуристичної концепції надшвидкого транспортування у вакуумних трубах, де поїзди можуть розвивати швидкість до більш ніж 1000 км/год.
Даний проєкт на магнітній підвісці, обсяг інвестицій у який становить 60 мільйонів юанів (9,3 млн дол. США), був розроблений спільно Південно-Західним університетом "Цзяотун", корпораціями "Китайські залізниці" і CRRC Corporation Limited.
Як повідомляв Укрінформ, у Пекіні представили перший поїзд китайської розробки, здатний розганятися до 350 км/год при температурі до 40 градусів нижче нуля.