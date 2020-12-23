У Китаї представили вантажний потяг, що розганяється до 350 кілометрів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.
Представлення відбулося у середу у місті Тангшан.
За даними компанії, сам потяг може розганятися до 350 км за годину і буде першим у світі вантажним потягом, який набирає таку швидкість.
У самому потягу встановлені 2,9-метрові двері, до забезпечує його швидке за- і розвантаження. При цьому загалом вантажний відсік можна завантажити на 85%.
Під час проєктування найефективнішого розподілу вантажу у потягу використовувалися великий масив даних, хмарні технології та генетичні алгоритми.
Як повідомляв Укрінформ, залізничний концерн Deutsche Bahn і технологічна компанія Siemens Mobility роблять крок до кліматично чистого транспорту і вперше випробують використання водню для залізниці.
Фото: Xinhua