У Китаї представили вантажний потяг, що розганяється до 350 кілометрів

Китайська компанія CRRC Tangshan Co. Ltd представила у північній провінції Хубей швидкісний вантажний потяг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Представлення відбулося у середу у місті Тангшан.

За даними компанії, сам потяг може розганятися до 350 км за годину і буде першим у світі вантажним потягом, який набирає таку швидкість.

У самому потягу встановлені 2,9-метрові двері, до забезпечує його швидке за- і розвантаження. При цьому загалом вантажний відсік можна завантажити на 85%.

Під час проєктування найефективнішого розподілу вантажу у потягу використовувалися великий масив даних, хмарні технології та генетичні алгоритми.

Читайте також: Перший вантажний потяг з Туреччини до Китаю прибув у пункт призначення

Як повідомляв Укрінформ, залізничний концерн Deutsche Bahn і технологічна компанія Siemens Mobility роблять крок до кліматично чистого транспорту і вперше випробують використання водню для залізниці.

Фото: Xinhua