В Італії показали дизайн супер’яхти-краба на сонячній енергії

Італійська компанія Lazzarini Design Studio показала дизайн люксової яхти Pagurus.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

«Ми вирішили назвати її Pagurus, що на латині означає краб», - заявили у компанії.

Вартість одного екземпляра становить 24 мільйони євро.

Зазначається, що 25-метрова яхта пересувається по воді завдяки сонячній енергії, яку абсорбують сонячні панелі, що знаходяться на зовнішній частині Pagurus. Всього яхта, з вагою у 53 тисячі кг, може розмістити до 8 гостей та 4 членів екіпажу. На її борту встановлені п’ять кімнат, серед яких кухня, ванна кімната та зона для відпочинку.

Максимальна швидкість Pagurus дорівнює 28 км за годину завдяки двом двигунам з потужністю в 890 кінських сил.

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Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Triton Submarines розробила персональну субмарину Triton 3300/6.

Фото: Lazzarini Design Studio