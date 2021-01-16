В Італії показали дизайн супер’яхти-краба на сонячній енергії
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Укрінформ
Італійська компанія Lazzarini Design Studio показала дизайн люксової яхти Pagurus.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.
«Ми вирішили назвати її Pagurus, що на латині означає краб», - заявили у компанії.
Вартість одного екземпляра становить 24 мільйони євро.
Максимальна швидкість Pagurus дорівнює 28 км за годину завдяки двом двигунам з потужністю в 890 кінських сил.
Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Triton Submarines розробила персональну субмарину Triton 3300/6.
Фото: Lazzarini Design Studio