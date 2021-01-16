В Італії показали дизайн супер’яхти-краба на сонячній енергії

В Італії показали дизайн супер’яхти-краба на сонячній енергії

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Укрінформ
Італійська компанія Lazzarini Design Studio показала дизайн люксової яхти Pagurus.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

«Ми вирішили назвати її Pagurus, що на латині означає краб», - заявили у компанії.

Вартість одного екземпляра становить 24 мільйони євро.

Зазначається, що 25-метрова яхта пересувається по воді завдяки сонячній енергії, яку абсорбують сонячні панелі, що знаходяться на зовнішній частині Pagurus.

Всього яхта, з вагою у 53 тисячі кг, може розмістити до 8 гостей та 4 членів екіпажу. На її борту встановлені п’ять кімнат, серед яких кухня, ванна кімната та зона для відпочинку.

Максимальна швидкість Pagurus дорівнює 28 км за годину завдяки двом двигунам з потужністю в 890 кінських сил.

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Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Triton Submarines розробила персональну субмарину Triton 3300/6.

Фото: Lazzarini Design Studio

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