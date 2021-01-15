Музика, рухи та все для міцного сну: у США створили «розумну» колиску

Американська компанія Cradelwise розробила дитяче ліжко, яке за допомогою штучного інтелекту вивчає сон дитини та допомагає малюку якнайдовше дрімати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

Як зазначається, дитяче ліжко вивчає схеми сну дитини та «відчуває», коли вона починає рухатися та прокидатися. Ліжко автоматично м’яко підстрибує, щоб полегшити дитині процес засинання, перш ніж вона почне крутитися або плакати. Над ліжком компанія розмістила арку з монітором та камерою, яку можна переміщувати в міру того, як дитина дорослішає.

Як тільки дитина засинає, ліжко перестає рухатися. Колиска також може відтворювати музику за бажанням та досліджувати вподобання малюка, щоб створити персоналізовані «рецепти» сну, звичок прокидання та улюблених звуків.

Завдяки монітору батьки можуть перевіряти стан дитини з будь-якого місця через програму. Додаток також надаватиме аналітичні дані про те, як спить дитина, надсилатиме сповіщення та контролюватиме функції дитячого ліжечка.

Колиска поки не з’явилася у широкому доступі, однак компанія вже завершила її бета-тестування у Сан-Франциско і очікує прийняти передзамовлення на дитяче ліжечко в березні.

Фото: Cradlewise