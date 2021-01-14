У Кореї розробили «розумний» нашийник для собак

Південнокорейській стартап Petpuls Lab розробив нашийник для собак Petpuls, який має підтримку штучного інтелекту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Загалом «розумний» нашийник може розпізнавати п’ять емоцій собак під час гавкання завдяки технології з розпізнавання голосу та штучному інтелекту.

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Нашийник передаватиме на смартфон власника тварини інформацію, чи собака щаслива, розслаблена, стурбована, зла чи засмучена.

South Korean firm's smart dog collar tells owners what's in a bark https://t.co/hlf28uLrsY pic.twitter.com/tPnBjMF0ax — Reuters (@Reuters) January 12, 2021

«Цей пристрій дає собаці голос, який людина могла би зрозуміти», - зазначив представник стартапу Андрю Джил.

Загалом компанія зібрала понад 10 тисяч зразків голосів 50 порід собак для створення алгоритму з розпізнавання емоції від гавкання.

У середньому «розумний» нашийник показує 90% точності в емоційному розпізнаванні.

Як повідомляв Укрінформ, дослідники з NASA представили «марсових собак-роботів», які завдяки штучному інтелекту здатні маневрувати у печерах Червоної планети краще, ніж колісні ровери Spirit (Дух), Opportunity (Можливість), Curiosity (Допитливість) та Perseverance (Наполегливість).

Фото: PETPULS.NET