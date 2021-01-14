У Кореї розробили «розумний» нашийник для собак
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Загалом «розумний» нашийник може розпізнавати п’ять емоцій собак під час гавкання завдяки технології з розпізнавання голосу та штучному інтелекту.
Нашийник передаватиме на смартфон власника тварини інформацію, чи собака щаслива, розслаблена, стурбована, зла чи засмучена.
South Korean firm's smart dog collar tells owners what's in a bark https://t.co/hlf28uLrsY pic.twitter.com/tPnBjMF0ax— Reuters (@Reuters) January 12, 2021
«Цей пристрій дає собаці голос, який людина могла би зрозуміти», - зазначив представник стартапу Андрю Джил.
Загалом компанія зібрала понад 10 тисяч зразків голосів 50 порід собак для створення алгоритму з розпізнавання емоції від гавкання.
У середньому «розумний» нашийник показує 90% точності в емоційному розпізнаванні.
Як повідомляв Укрінформ, дослідники з NASA представили «марсових собак-роботів», які завдяки штучному інтелекту здатні маневрувати у печерах Червоної планети краще, ніж колісні ровери Spirit (Дух), Opportunity (Можливість), Curiosity (Допитливість) та Perseverance (Наполегливість).
Фото: PETPULS.NET