Samsung представив «розумний» пилосмок
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
У компанії стверджують, що пристрій, який працює на основі штучного інтелекту, може оминати перешкоди та розчищати важкодоступні місця завдяки 3D-сенсорам та технології Лідар.
Серед іншого, компанія заявила, що наразі розробляє і робота Samsung Bot Handy, який може піднімати об’єкти, аналізувати їхній розмір, форму та вагу завдяки штучному інтелекту. Такий робот буде корисним під час прибирання.
Також Samsung продемонструвала сервіс SmartThings Cooking, який допомагає людям планувати меню на наступний тиждень, самостійно створює список для покупок та пересилає рецепти на інші пристрої Samsung з приготування їжі.
Як повідомляв Укрінформ, компанія Samsung представила телевізор MicroLED із фіксованими розмірами 110, 99 та 88 дюймів, оснащений функцією Multiview з можливістю підключати до екрана чотири пристрої одночасно.
Фото: Yonhap