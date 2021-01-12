Samsung представив «розумний» пилосмок

Південнокорейська компанія Samsung представила на технологічній конференції «розумний» пилосмок JetBot 90 AI+

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

У компанії стверджують, що пристрій, який працює на основі штучного інтелекту, може оминати перешкоди та розчищати важкодоступні місця завдяки 3D-сенсорам та технології Лідар.

Samsung планує у першій половині цього року офіційно презентувати «розумні» пилосмоки у Південній Кореї та США.

Серед іншого, компанія заявила, що наразі розробляє і робота Samsung Bot Handy, який може піднімати об’єкти, аналізувати їхній розмір, форму та вагу завдяки штучному інтелекту. Такий робот буде корисним під час прибирання.

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Також Samsung продемонструвала сервіс SmartThings Cooking, який допомагає людям планувати меню на наступний тиждень, самостійно створює список для покупок та пересилає рецепти на інші пристрої Samsung з приготування їжі.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Samsung представила телевізор MicroLED із фіксованими розмірами 110, 99 та 88 дюймів, оснащений функцією Multiview з можливістю підключати до екрана чотири пристрої одночасно.

Фото: Yonhap