Hyundai збудує свій перший закордонний завод водневих паливних елементів

Південнокорейська компанія Hyundai побудує в Китаї свій перший закордонний завод, на якому вироблятимуть системи на водневих паливних елементах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Починаючи з другої половини наступного року компанія щороку вироблятиме 6500 систем паливних елементів для автомобілів на водні у південному китайському місті Гуанчжоу.

У Hyundai також додали, що збільшення виробництва залежатиме від майбутнього попиту на ринку.

Саме будівництво заводу, 100-відсотковим власником якого буде Hyundai, розпочнеться вже наступного місяця. Загальна сума інвестицій наразі невідома.

Як повідомляв Укрінформ, залізничний концерн Deutsche Bahn (DB) і технологічна компанія Siemens Mobility роблять крок до кліматично чистого транспорту і вперше випробують використання водню для залізниці.