Hyundai збудує свій перший закордонний завод водневих паливних елементів
Укрінформ
Південнокорейська компанія Hyundai побудує в Китаї свій перший закордонний завод, на якому вироблятимуть системи на водневих паливних елементах.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Починаючи з другої половини наступного року компанія щороку вироблятиме 6500 систем паливних елементів для автомобілів на водні у південному китайському місті Гуанчжоу.
У Hyundai також додали, що збільшення виробництва залежатиме від майбутнього попиту на ринку.
Саме будівництво заводу, 100-відсотковим власником якого буде Hyundai, розпочнеться вже наступного місяця. Загальна сума інвестицій наразі невідома.
Як повідомляв Укрінформ, залізничний концерн Deutsche Bahn (DB) і технологічна компанія Siemens Mobility роблять крок до кліматично чистого транспорту і вперше випробують використання водню для залізниці.