Deutsche Bahn і Siemens випробують екопоїзди на водні

Залізничний концерн Deutsche Bahn (DB) і технологічна компанія Siemens Mobility роблять крок до кліматично чистого транспорту і вперше випробують використання водню для залізниці.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомляється у спільному пресрелізі двох німецьких компаній.

Потяг Mireo Plus H із двома вагонами буде оснащений нещодавно розробленим водневим приводом. Він, як запевняють виробники, буде таким саме потужним, як його електричний аналог, робоча дальність маршруту сягатиме 600 кілометрів, швидкість – 160 км/г.

Deutsche Bahn розробляє новий тип заправної станції, яка може заправляти поїзд за такий же час, що і поїзд на дизельному двигуні – за 15 хвилин. Водень буде вироблятися на місці в Тюбінген з використанням тягової електроенергії з відновлюваних джерел. Цех технічного обслуговування нового водневого поїзда буде створено в місті Ульм.

Випробування почнеться у 2024 році і триватиме протягом року в землі Баден-Вюртемберг між Тюбінгеном, Горбом та Пфорцхаймом.

Система складається з поїздів та інфраструктури та покликана замінити дизельні комплекти поїздів, що працюють на регіональних маршрутах, та додатково зменшити викиди CO2. Новий водневий привід заощадить близько 330 тонн СО2 за рік.

Федеральне міністерство транспорту та цифрової інфраструктури оголосило про намір фінансувати проект.

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Deutsche Bahn планує стати кліматично нейтральним за 30 років. Для цього до 2050 року доведеться замінити 1300 дизельних двигунів. Майже 40 відсотків 13000-кілеметрової залізничної мережі Німеччини не електрифіковані, переважно це регіональні маршрути.

Варто зауважити, що випробування поїздів на водні вже якийсь час проводяться на регіональному транспорті. Два роки тому транспортна компанія EVB у Нижній Саксонії розпочала пробний запуск двох поїздів з паливних елементів французького виробника Alstom на маршруті між Куксхафеном та Букстехуде.