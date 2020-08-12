Укрзалізниця має повернутися до співпраці з Deutsche Bahn – Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що Укрзалізниця після покращення фінансової ситуації в компанії має повернутися до співпраці з Deutsche Bahn.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

"До Deutsche Bahn ми будемо повертатися, але коли в Укрзалізниці брак ліквідності, я боюся, що нас не зрозуміють, якщо ми замовимо консалтинг на 80 млн гривень. Як мінімум, на вилах винесуть або міністерство, або Укрзалізницю, або обох", - сказав міністр.

Він додав, що такі трансформаційні речі важливі, але "спершу ми рятуємо людину, а потім покращуємо її стан".

Як повідомляв Укрінформ, 5 лютого 2020 року АТ "Укрзалізниця" підписало меморандум з німецькою компанією Deutsche Bahn AG про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства з розвитку Укрзалізниці. Меморандум визначає етапи співробітництва української та німецької залізничних компаній. Передбачалося, що на початковому етапі буде укладено договір про співробітництво з оцінки діяльності УЗ і розроблення дорожньої карти щодо покращення її діяльності. Очікувалося, що цей етап триватиме три місяці.

Вже 7 лютого Укрзалізниця оголосила тендер на надання консультаційних послуг з підвищення оперативної ефективності компанії, в якому взяла участь не тільки Deutsche Bahn. Початкова вартість послуг була встановлена ​​на рівні 85,92 млн грн. В кінці березня цей тендер був скасований, а у квітні Владислав Криклій заявив, що Укрзалізниця перенесла на пізніший термін питання співробітництва з німецькою залізничною компанією.