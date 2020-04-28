Укрзалізниця поставила на паузу співробітництво з Deutsche Bahn - Криклій

АТ "Укрзалізниця" перенесло на пізніший термін питання співробітництва з німецькою залізничною компанією Deutsche Bahn.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю для Ліга.Бізнес.

"Питання консультацій Deutsche Bahn поки що ставимо на паузу. Ви пам'ятаєте суму тендеру - 80+ млн грн. Зараз УЗ не може собі цього дозволити. Більше того, вони не зможуть приїхати - у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах" , - розповів Криклій.

Він додав, що водночас трансформація компанії не припиняється.

"Але генерально - треба працювати над трансформацією, щоб УЗ була сучасною компанією, холдингом з трьох або більше операторів: інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення", - зазначив Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, 5 лютого 2020 року АТ "Укрзалізниця" підписало меморандум з німецькою компанією Deutsche Bahn AG про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства з розвитку Укрзалізниці.

Меморандум визначає етапи співробітництва Укрзалізниці і Deutsche Bahn. Передбачалося, що на початковому етапі буде укладено договір про співробітництво з оцінки діяльності УЗ і розроблення дорожньої карти щодо покращення її діяльності. Очікувалося, що цей етап триватиме три місяці.

7 лютого Укрзалізниця оголосила тендер на надання консультаційних послуг з підвищення оперативної ефективності компанії, в якому взяла участь не тільки Deutsche Bahn. Початкова вартість послуг була встановлена ​​на рівні 85,92 млн грн. В кінці березня цей тендер був скасований.