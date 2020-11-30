Toyota представила «зелений» седан на водні
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Укрінформ
Японський автовиробник Toyota представив новий седан 2021 Toyota Mirai.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.
Зазначається, що в середині автомобіля встановлені три баки, які разом можуть тримати до 56 кг водню, що дозволяє седану проїхати понад 644 км без підзарядки.
Загальна потужність двигуна становить 179 к.с., а крутний момент дорівнює 221 Нм.
«Зелений» седан може розігнатися до «сотні» за 9,2 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 174 км за годину.
Вартість однієї моделі 2021 Toyota Mirai не перевищує 50 тисяч доларів США.
Як повідомлялося, раніше британська компанія Naran Automotive представила потужний люксовий автомобіль Naran.
Фото: carbuzz.com