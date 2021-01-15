У Франції розробляють безпілотники з «крилами-ромбами»

Стартап-компанія FLY-R з французького острова Реюньйон розробила прототип дрона з крилами у формі ромба.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал News Atlas.

Перший прототип отримав назву R2-150. Дрон, з довжиною крила 1,5 метра, може автономно здійснювати розвідку й спостереження. Максимальна швидкість польоту становить 115 км за годину. Апарат також може здійснювати політ до двох годин на одній зарядці, та передавати відеозображення в реальному часі.

Інша модель призначена для перевезення вантажів. Дрон R2-HSTD, що розганяється до 803 км за годину, більш придатний під час військових навчань.

Також компанія планує розробити дрони під назвою Crystal CR-1200. Вони повинні будуть перевозити двох пілотів і вісьмох пасажирів на невелику й середню дистанції. Швидкість дрона становитиме 350 км за годину, і він зможе літати понад 1 000 км на одній зарядці.

У FLY-R стверджують, що незвичайна форма крил дрона допомагає зменшити вагу апарата й збільшити його швидкість під час польоту.

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Як повідомляв Укрінформ, компанія Sony вперше показала публіці свій дрон Airpeak, який використовує штучний інтелект для збереження стійкості зображень під час польоту.

Фото: FLY-R