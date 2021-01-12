Саудівська Аравія побудує «місто майбутнього» без машин і доріг

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, який також є главою ради директорів проєкту Neom, анонсував план будівництва першого «міста майбутнього» під назвою The Line, у якому не буде автомобілів та викидів парникових газів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз проєкту.

«Споконвіку міста будувалися для захисту своїх громадян. Після промислової революції міста віддавали перевагу машинам, автомобілям та заводам, а не людям. У містах, які вважаються найрозвиненішими у світі, люди проводять роки свого життя в дорозі. До 2050 року тривалість поїздок збільшиться вдвічі. До 2050 року мільярду людей доведеться переїхати через збільшення викидів СО2 та рівня моря. 90% людей дихають забрудненим повітрям... Тому нам потрібно перетворити концепцію звичайного міста на концепцію футуристичного», - сказав наслідний принц.

Зазначається, що The Line, довжиною 170 км, повинен стати доступним для пішоходів «поясом гіперпов'язаних майбутніх спільнот без машин і доріг, побудованим серед природи» і з п'ятихвилинною пішою доступністю всієї повсякденної інфраструктури. «Хребтом» системи стане підземний надшвидкісний транспорт, який повинен забезпечити перевезення пасажирів з одного кінця міста в інший за 20 хвилин. Також у місті будуть школи, оздоровчі центри та зелені насадження.

Будівництво міста почнеться в І кварталі цього року. Очікується, що місто додасть $48 млрд доларів у валовий внутрішній продукт королівства і створить 380 тис. робочих місць. Загалом планується, що до 2030 року в поселенні буде 1 мільйон жителів.

Neom - проєкт створення інноваційного транснаціонального міста поблизу Червоного моря площею 26 500 кв. км. Проєкт локалізовано в Табук, Саудівська Аравія поблизу прикордонного регіону Саудівська Аравія та Єгипту.

Вартість проєкту оцінюється в 500 млрд дол. США.

Фото: dailymail.co.uk