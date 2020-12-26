Спадкоємний принц Саудівської Аравії вакцинувався від COVID-19

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман отримав свою першу дозу вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Уточнюється, що це була не перша доза вакцини, яка з'явилася в країні.

Щеплення представнику монаршої родини було зроблене у рамках національного плану вакцинації проти COVID-19.

Нагадаємо: масова вакцинація населення від COVID-19 у Саудівській Аравії триває вже понад тиждень. Королівство схвалило використання вакцини, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech. Влада попросила жителів країни зареєструватися для вакцинації за допомогою мобільного додатка, розробленого МОЗ. За добу у ньому зареєструвалося понад 150 тис. осіб.

Сама ж вакцинація у Саудівській Аравії триватиме у три етапи. В першу чергу вакцинують людей старше 65 років, медпрацівників та осіб, що мають хронічні захворювання. В рамках другого етапу щеплення зроблять тим, хто старше 50 років, тоді як останній етап зробить вакцину доступною для решти населення.