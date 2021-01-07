Безпілотні вантажівки цьогоріч з’являться на дорогах США

Каліфорнійський стартап TuSimple у співпраці з виробником вантажних автомобілів Navistar проводить тестові операції з безпілотних автономних пробігів вантажівок від складу до складу в штатах Арізона та Техас (США).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Spectrum.

Вантажівки працюють у режимі «контрольованої автономії». Це означає, що за необхідності водій зможе сісти за кермо. Датчики — зазвичай камери, лідари або радари — подають дані на комп’ютер, який керує транспортним засобом завдяки використанню навичок, які він засвоїв під час тренувань та моделювання.

Розробка безпілотної вантажівки може бути простішою, ніж автомобіля, тому що цей вид транспорту зазвичай рухається фіксованими маршрутами та проводить більшу частину часу на магістралях. Вони передбачуваніші та простіші у русі, ніж міські вулиці. Також великі розміри вантажівок забезпечують більшу потужність для комп’ютерів та поліпшене поле зору для датчиків, які можна встановити вище від землі.

Обладнання TuSimple призначається для вантажних автомобілів. Керівник відділу продуктів компанії Чак Прайс повідомив, що завдяки можливості системи виявляти інші транспортні засоби та обчислювати їх траєкторію руху на відстані 1 км, вантажівки стартапу гальмують рідше, ніж керовані людьми, що призводить до підвищення економії палива приблизно на 10 відсотків. А стабільніше водіння, з меншим рухом в бік на смугах, призводить до приросту ефективності та мінімізує зношеність шин. Автономні вантажівки також можуть допомогти впоратися з дефіцитом водіїв вантажних авто.

У 2021 році стартап планує розпочати здійснювати доставку до складів без водіїв. До 2024 TuSimple має на меті сягнути 4 рівня автономії. Це означає, що вантажівки зможуть функціонувати без людини-водія у різний час доби, не залежно від погоди, за заздалегідь визначеним маршрутом.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Amazon завершила створення першого автомобіля від стартап-компанії Zoox, який може їздити без водія в міських умовах.