Вантажне судно Cygnus відстикувалося від МКС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.
«Безпілотний космічний корабель Cygnus NG-14 покинув космічну станцію… після того, як наземні диспетчери звільнили його від маніпулятора Canadarm2», - йдеться у повідомленні.
Судно Cygnus прибуло на МКС у жовтні, доставивши на орбіту 3600 кілограмів вантажів, у тому числі наукове обладнання та туалет.
Тепер його завантажили сміттям, яке під час повернення на Землю має згоріти в атмосфері.
Але ще до цього Cygnus візьме участь у низці наукових експериментів, зокрема стосовно 5G-технологій та керованої пожежі на орбіті у рамках проєкту Saffire.
Як повідомлялося, у грудні 2020 року вантажний космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX здійснив успішне автономне пристикування з Міжнародною космічною станцією.
Серед іншого він доправив на МКС комерційний шлюзовий модуль Nanoracks Bishop Airlock, призначений, зокрема, для запуску приватних мінісупутників.
Фото: nasa.gov