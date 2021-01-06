Вантажне судно Cygnus відстикувалося від МКС

Вантажне судно Cygnus, яке відстикувалося від Міжнародної космічної станції, візьме участь у низці наукових експериментів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.

«Безпілотний космічний корабель Cygnus NG-14 покинув космічну станцію… після того, як наземні диспетчери звільнили його від маніпулятора Canadarm2», - йдеться у повідомленні.

Судно Cygnus прибуло на МКС у жовтні, доставивши на орбіту 3600 кілограмів вантажів, у тому числі наукове обладнання та туалет.

Тепер його завантажили сміттям, яке під час повернення на Землю має згоріти в атмосфері.

Але ще до цього Cygnus візьме участь у низці наукових експериментів, зокрема стосовно 5G-технологій та керованої пожежі на орбіті у рамках проєкту Saffire.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року вантажний космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX здійснив успішне автономне пристикування з Міжнародною космічною станцією.

Серед іншого він доправив на МКС комерційний шлюзовий модуль Nanoracks Bishop Airlock, призначений, зокрема, для запуску приватних мінісупутників.

Фото: nasa.gov