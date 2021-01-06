Доба «не дотягує» до 24 годин - Земля стала обертатися швидше

Земля стала обертатися незвично швидко, а минулого року спостерігався найкоротший день з моменту, коли людина почала облік часу обертання планети.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yahoo.

Загалом, протягом 2020 року було 28 найкоротших днів з 1960 року, до цього востаннє найкоротший день був у 2005 році.

Найкоротший день з усіх був 19 липня минулого року.

У середньому зараз доба приблизно на 0,5 секунди коротша. За словами вчених, така різниця поки помітна лише на атомарному рівні.

Швидке обертання нашої планети означатиме, що вчені додаватимуть «високосну секунду» до атомних годинників, які відлічують час на Землі.

"Цілком можливо, що знадобиться додати від'ємну високосну секунду, якщо швидкість обертання Землі зросте ще, але поки рано говорити, чи це може статися", - зазначив фахівець Національної фізичної лабораторії Великої Британії Пітер Вібберлі.