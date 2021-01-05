ТОП-20 світлин Землі, зроблених торік на орбіті
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Укрінформ
Космічний центр імені Джонсона американської космічної агенції NASA опублікував двадцятку найкращих світлин планети Земля, зроблених астронавтами, які працюють на Міжнародній космічній станції.
Фото можна переглянути за посиланнями у YouTube.
"Чоловіки та жінки, які живуть та працюють на Міжнародній космічній станції, роблять тисячі фотографій своєї рідної планети щороку, тому ми попросили людей з відділу вивчення Землі в космічному центрі Джонсона NASA надати низку кращих світлин нашої планети, зроблених протягом 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, торік американська астронавтка NASA зібрала перший урожай редиски на борту Міжнародної космічної станції. Всього було зібрано 20 рослин редиски. Їх загорнули у фольгу і помістили у холодне сховище для відправлення на Землю в 2021 році.