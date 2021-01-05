ТОП-20 світлин Землі, зроблених торік на орбіті

Космічний центр імені Джонсона американської космічної агенції NASA опублікував двадцятку найкращих світлин планети Земля, зроблених астронавтами, які працюють на Міжнародній космічній станції.

Фото можна переглянути за посиланнями у YouTube.

"Чоловіки та жінки, які живуть та працюють на Міжнародній космічній станції, роблять тисячі фотографій своєї рідної планети щороку, тому ми попросили людей з відділу вивчення Землі в космічному центрі Джонсона NASA надати низку кращих світлин нашої планети, зроблених протягом 2020 року", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, торік американська астронавтка NASA зібрала перший урожай редиски на борту Міжнародної космічної станції. Всього було зібрано 20 рослин редиски. Їх загорнули у фольгу і помістили у холодне сховище для відправлення на Землю в 2021 році.