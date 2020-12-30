NASA візьме участь у двох місіях з дослідження космічної погоди

NASA оголосило про участь у місії Extreme Ultraviolet Spectroscopic Telescope Epsilon Mission (EUVST) та програмі Electrojet Zeeman Imaging Explorer (EZIE), метою яких є дослідження сонячних вітрів, а також космічної погоди в цілому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

EUVST - це сонячний телескоп, що вивчатиме, як атмосфера Сонця утворює сонячні вітри та викидає матеріали, які впливають на рівень космічної радіації. Проєкт, який планується розпочати в 2026 році, очолює Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA), і NASA вкладе в цю місію 55 мільйонів доларів. Його внески стосуються фінансування апаратного забезпечення, як-от УФ-детектори, допоміжна електроніка, компоненти спектрографа та напрямний телескоп.

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Під час програми EZIE використовуватимуться три невеликі супутники для вивчення полярного електричного струму над полюсами, що поєднує полярне сяйво з магнітосферою Землі. Вчені хочуть дослідити електричний струм, оскільки те саме явище, яке спричиняє полярне сяйво, також може перешкоджати радіо- та комунікаційним сигналам, а також пошкоджувати космічні кораблі на орбіті.

NASA у серпні 2020 року обрало ще п’ять місій з дослідження космічної погоди і і виділила 1,25 мільйона на реалізацію кожного. Основна мета фінансування — розробка технології прогнозування такі явища, як сонячні спалахи та викиди корональної маси, щоб в майбутньому захистити від них астронавтів та космічні кораблі.