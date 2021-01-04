Туреччина вбачає «політичну причину» у відмові Volkswagen від побудови заводу

Анкара вважає політично мотивованим рішення німецької компанії Volkswagen відмовитися від планів побудувати завод у турецькому місті Маніса.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Sözcü.

«Звичайно, ми знали, що є ті, хто не бажає цього проєкту з політичних причин», - заявив міністр промисловості та технологій Туреччини Мустафа Варанк.

На його переконання, це рішення є «втратою» для компанії Volkswagen.

Німецька Volkswagen Group мала намір побудувати завод у турецькому місті Маніса, вклавши в нього 1 млрд євро.

Офіційно причиною відмови від проєкту було зниження попиту через пандемію коронавірусу Але згодом стало відомо, що рада директорів компанії також була занепокоєна політичним кліматом у Туреччині.

Натомість Volkswagen вирішив нарощувати промислові потужності заводу в столиці Словаччини Братиславі.