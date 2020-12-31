У Китаї випробували надпотужний ракетний двигун

Найпотужніший у Китаї секційний твердопаливний ракетний двигун цивільного призначення успішно пройшов вогневі випробування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

За даними Китайської корпорації аерокосмічної науки і техніки (CASC), самі випробування завершилися 30 грудня в Сіані на північному заході Китаю.

Досягнення, за оцінками фахівців, дозволить країні розширити потенціал у створенні ракет-носіїв нового покоління.

Розробником нового двигуна, довжина якого становить 11,6 м, діаметр - 3,2 м, є 4-а академія CASC.

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Головний конструктор проекту Ван Цзяньжу зазначив, що Китай продовжить розроблення секційних ракетних двигунів для задоволення потреби в реалізації пілотованого польоту на Місяць та інших космічних програм.

Як повідомляв Укрінформ, Китай здійснив з космодрому Цзюцюань на північному заході країни запуск супутника дистанційного зондування "Яогань-33".