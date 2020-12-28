Китайська ракета вивела на орбіту два супутники

Китай здійснив з космодрому Цзюцюань, що на північному заході країни, запуск супутника дистанційного зондування "Яогань-33".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Супутник був запущений за допомогою ракети-носія Long March-4C ( "Чанчжен-4С") і успішно виведений на задану орбіту.

Ця політна місія стала 357-ю для ракет-носіїв серії "Чанчжен".

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Зазначається, що на орбіту також був відправлений супутник тестування мікро- і нанотехнологій.

Два нові супутники будуть використовуватися для наукових експериментів, моніторингу земельних ресурсів, оцінки врожайності сільгоспкультур, запобігання і зменшення шкоди від стихійного лиха.