Китайська ракета вивела на орбіту два супутники
Укрінформ
Китай здійснив з космодрому Цзюцюань, що на північному заході країни, запуск супутника дистанційного зондування "Яогань-33".
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Супутник був запущений за допомогою ракети-носія Long March-4C ( "Чанчжен-4С") і успішно виведений на задану орбіту.
Ця політна місія стала 357-ю для ракет-носіїв серії "Чанчжен".
Зазначається, що на орбіту також був відправлений супутник тестування мікро- і нанотехнологій.
Два нові супутники будуть використовуватися для наукових експериментів, моніторингу земельних ресурсів, оцінки врожайності сільгоспкультур, запобігання і зменшення шкоди від стихійного лиха.