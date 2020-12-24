П’ять виробників відкликають понад 200 тисячі авто у Південній Кореї

П’ять компаній, які займаються виробництвом автомобілів у Південній Кореї, відкликають загалом 210 738 автомобілів через технічні проблеми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

За даними Міністерства землі, транспорту й інфраструктури Південної Кореї, йдеться про компанії GM Korea Co., BMW Group Korea, Audi-Volkswagen Korea, Nissan Motor Co. та Fiat Chrysler Automobiles N.V. Korea.

У міністерстві також додали, що серед проблем, які були виявлені, є несправний блок управління автоматичною коробкою передач у Chevrolet Lacetti від GM, несправний ланцюг ГРМ у 44 моделях BMW та несправну систему управління кулачковим валом в автомобілях серії A6 від Audi.

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Всього буде відкликано 76 моделей 210 738 автомобілів.

Зазначається, що вказані компанії вже почали пропонувати ремонті роботи власникам автомобілів. Водії також самостійно можуть звернутися до сервісних центрів для безкоштовної заміни несправних запчастин.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня через потенційні проблеми із трансмісією та програмним забезпеченням на деяких моделях, японська компанія Honda оголосила про відкликання у Канаді 130 тис. автомобілів.