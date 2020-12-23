Держдеп заявляє, що з будівель МЗС України знімуть усе обладнання Huawei
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кіт Крач повідомив за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
“Міністерство закордонних справ вирішило прибрати усе обладнання Huawei зі своїх будівель, цього прикладу дотрималися й кілька інших урядових установ”, - сказав американський дипломат.
Він нагадав, що українська влада нещодавно відмовилася співпрацювати з Huawei у проєкті створення “розумного міста”, віддавши перевагу американській Cisco. “Це - мудрі рішення”, - зазначив заступник держсекретаря США.
За його словами, Україна також висловила зацікавленість у долученні до підтримуваної США ініціативи “Чиста мережа”, учасники якої задля інформаційної безпеки відмовляються від використання послуг китайських телекомунікаційних компаній у розбудові мереж 5G. “Україна розуміє, що стоїть на кону”,- наголосив Крач.
Як повідомлялося, Сполучені Штати можуть виплатити фінансову компенсацію Україні за відмову від використання систем 5G китайської компанії Huawei на користь інших виробників.