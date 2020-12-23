Держдеп заявляє, що з будівель МЗС України знімуть усе обладнання Huawei

Заступник держсекретаря США Кіт Крач заявляє, що МЗС України вирішило демонтувати усе обладнання компанії Huawei, встановлене на відомчих будівлях.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кіт Крач повідомив за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

“Міністерство закордонних справ вирішило прибрати усе обладнання Huawei зі своїх будівель, цього прикладу дотрималися й кілька інших урядових установ”, - сказав американський дипломат.

Він нагадав, що українська влада нещодавно відмовилася співпрацювати з Huawei у проєкті створення “розумного міста”, віддавши перевагу американській Cisco. “Це - мудрі рішення”, - зазначив заступник держсекретаря США.

Читайте також: Швеція заборонила обладнання Huawei та ZTE для мережі 5G

За його словами, Україна також висловила зацікавленість у долученні до підтримуваної США ініціативи “Чиста мережа”, учасники якої задля інформаційної безпеки відмовляються від використання послуг китайських телекомунікаційних компаній у розбудові мереж 5G. “Україна розуміє, що стоїть на кону”,- наголосив Крач.

Як повідомлялося, Сполучені Штати можуть виплатити фінансову компенсацію Україні за відмову від використання систем 5G китайської компанії Huawei на користь інших виробників.