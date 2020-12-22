США можуть компенсувати Україні відмову від співпраці з Huawei

Сполучені Штати можуть виплатити фінансову компенсацію Україні за відмову від використання систем 5G китайської компанії Huawei на користь інших виробників.

Про це, як повідомляє Радіо Свобода, заявив заступник держсекретаря США з питань економічного розвитку, енергетики та довкілля Кіт Крах, передає Укрінформ.

«Чому пропозиція Китаю нижча? Чому вони надають такі дешеві послуги? Тому що вони хочуть дістати ваші дані… Уряд США, зокрема DFC (Американська корпорація фінансування міжнародного розвитку – ред.) може покрити різницю в ціні», – сказав Крах під час онлайн-брифінгу.

Зазначається, що вартість обладнання компанії Huawei для України була суттєво занижена в порівнянні з конкурентами. Водночас, за оцінками експертів, Україна навряд чи може собі дозволити будь-яке інше обладнання 5G, окрім Huawei.

Тим часом Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Твіттері висловив підтримку принципам ініціативи США «Чиста мережа».

Із заступником держсекретаря #США Кітом Крачем обговорили 🇺🇦-🇺🇸 співпрацю у сприянні безпечному Інтернету для наших громадян та компаній. #Україна підтримує принципи "Чистої мережі" й залишиться надійним партнером для інвестицій технологічних компаній з усього світу. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 22, 2020

У цій ініціативі беруть участь держави і телекомунікаційні компанії, які працюють над захистом національних інтересів і конфіденційності даних громадян від агресивного втручання ззовні.

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Як повідомлялося, на розгляді в Конгресі США перебуває законопроєкт, який передбачає фінансування та іншу підтримку для розвитку інфраструктури 5G європейським союзникам для протидії зловмисного впливу з боку КНР.