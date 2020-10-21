Швеція заборонила обладнання Huawei та ZTE для мережі 5G
Як передає Укрінформ, про це інформує Associated Press.
Так, високопосадовець Служби безпеки Швеції назвав КНР однією з найбільших загроз для країни, після чого шведська влада заборонила китайським технологічним компаніям Huawei та ZTE будувати високошвидкісну бездротову мережу.
Влада Швеції також вимагає від національних операторів поступового виведення з мережі всіх продуктів Huawei та ZTE. Як зазначається, заборона відповідає оцінкам шведських збройних сил та шведської служби безпеки.
У компанії Huawei заявили, що здивовані та розчаровані таким рішенням.
Швеція - не перша країна, яка забороняє Huawei брати участь у побудові мережі 5G. Американські чиновники розгорнули інтенсивну кампанію в Європі, щоб переконати своїх союзників відмовитися від послуг китайської компанії, заявивши, що влада Китаю може змусити Huawei вчиняти дії з метою кібершпіонажу. Китайська компанія постійно заперечує ці звинувачення.