Швеція заборонила обладнання Huawei та ZTE для мережі 5G

Шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для розбудови мережі інтернет-зв'язку 5G.

Як передає Укрінформ, про це інформує Associated Press.

Так, високопосадовець Служби безпеки Швеції назвав КНР однією з найбільших загроз для країни, після чого шведська влада заборонила китайським технологічним компаніям Huawei та ZTE будувати високошвидкісну бездротову мережу.

Влада Швеції також вимагає від національних операторів поступового виведення з мережі всіх продуктів Huawei та ZTE. Як зазначається, заборона відповідає оцінкам шведських збройних сил та шведської служби безпеки.

У компанії Huawei заявили, що здивовані та розчаровані таким рішенням.

Швеція - не перша країна, яка забороняє Huawei брати участь у побудові мережі 5G. Американські чиновники розгорнули інтенсивну кампанію в Європі, щоб переконати своїх союзників відмовитися від послуг китайської компанії, заявивши, що влада Китаю може змусити Huawei вчиняти дії з метою кібершпіонажу. Китайська компанія постійно заперечує ці звинувачення.