Швеція заборонила обладнання Huawei та ZTE для мережі 5G

Швеція заборонила обладнання Huawei та ZTE для мережі 5G

Укрінформ
Шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для розбудови мережі інтернет-зв'язку 5G.

Як передає Укрінформ, про це інформує Associated Press.

Так, високопосадовець Служби безпеки Швеції назвав КНР однією з найбільших загроз для країни, після чого шведська влада заборонила китайським технологічним компаніям Huawei та ZTE будувати високошвидкісну бездротову мережу.

Влада Швеції також вимагає від національних операторів поступового виведення з мережі всіх продуктів Huawei та ZTE. Як зазначається, заборона відповідає оцінкам шведських збройних сил та шведської служби безпеки.

У компанії Huawei заявили, що здивовані та розчаровані таким рішенням.

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Швеція - не перша країна, яка забороняє Huawei брати участь у побудові мережі 5G. Американські чиновники розгорнули інтенсивну кампанію в Європі, щоб переконати своїх союзників відмовитися від послуг китайської компанії, заявивши, що влада Китаю може змусити Huawei вчиняти дії з метою кібершпіонажу. Китайська компанія постійно заперечує ці звинувачення.

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