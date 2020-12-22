Фітнес-додатки підвищують активність людини

У користувачів, на чиїх смартфонах встановлені додатки для фітнесу, спостерігається збільшення фізичної активності впродовж дня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у дослідженні Університету Сіднея.

Згідно з результатами дослідження, люди, в яких встановлені різні додатки для занять спортом, щодня здійснюють у середньому на 2 тис. кроків більше, ніж інші.

«Наше дослідження першим показало, що мобільні фітнес-додатки, які використовують споживачі, дійсно є ефективними для покращення фізичної активності. У середньому це приблизно на 2 тис. кроків на день більше», - заявила професор Ліліана Лоранхо.

За її словами, такий рівень підвищення фізичної активності потенційно може знизити ризик хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, діабет і деякі види раку, а також покращити якість життя та зменшити ризик передчасної смерті.

За словами співавтора дослідження, професора Мелоді Дінг, лікарі можуть призначати пацієнтам фізичні вправи та заохочувати їх використовувати додатки для зміни способу життя.

Як повідомляв Укрінформ, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що якби населення планети було більш активним, можна було б запобігти до 5 млн смертей на рік.