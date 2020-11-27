Фізична активність могла б врятувати до п'яти мільйонів життів на рік - ВООЗ

Якби населення планети було більш активним, тоді можна було б запобігти до 5 мільйонам смертей на рік.

Як передає Укрінформ, про це стверджується в оновленій інструкції Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у сфері фізичного здоров'я.

За даними ВООЗ, у всьому світі кожна четверта доросла людина не відповідає загальноприйнятим нормам щодо рівня фізичної активності.

Понад 80% підліткового населення світу недостатньо фізично активні.

В організації наголошують що у людей, які недостатньо активні, ризик смерті збільшується на 20-30% у порівнянні з людьми, які є досить активними.

Зазначається, що фізична активність приносить значну користь здоров’ю для серця, тіла та розуму та сприяє запобіганню та боротьбі з неінфекційними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, рак та діабет. Також фізична активність зменшує симптоми депресії та тривоги та покращує процес мислення й навчання.