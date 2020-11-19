Уляна Супрун: Які хвороби допікають українцям найбільше та як їх уникнути

Корисні рекомендації, яких слід дотримуватися, аби зменшити свої ризики мати неінфекційні хвороби

Українці їдять багато солі та мало овочів і фруктів, багато курять і вживають алкоголь, не приймають ліки, коли мають високий тиск, не консультуються з лікарем, коли мають підвищені ризики серцево-судинних катастроф та часто не одягають пасок безпеки під час водіння — так дуже спрощено можна описати результати дослідження STEPS, яке проводили для вивчення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань.

В Україні його провели вперше. Натомість більш ніж 130 країн хоча б раз проводили дослідження STEPS. Деякі з них — кілька разів. Водночас ВООЗ рекомендує робити це кожні п’ять років, аби стежити за тенденціями та покращувати профілактику і контроль за неінфекційними захворюваннями. Нарешті й ми маємо ці результати за 2019 рік.

До неінфекційних входять серцево-судинні хвороби, рак, цукровий діабет, хронічні респіраторні та психічні захворювання. Через них помирає найбільше людей у світі — щорічно близько 41 мільйона, що становить понад 70% від усіх смертей глобально.

В Україні неінфекційні хвороби також мають провідну роль у смертності — більш ніж 90% смертей трапляються саме через них. Понад половину з них — через серцево-судинні хвороби.

Те, що українців найбільше вбивають неінфекційні хвороби — відомо досить давно. Але лише зараз з’явилися розширені дані про причини високого рівня захворюваності, отримані на основі інтерв’ю з більш ніж 4 тисячами учасників, а також на основі вимірювання фізичних показників — окружності талії, індексу маси тіла, тиску та деяких біохімічних показників здоров’я. Зокрема, в дослідженні аналізували отримані дані щодо виконання скринінгу на рак шийки матки та грудей, щодо депресії та суїцидальної поведінки, насильства і травм.

Чому важливо це все знати?

Розуміючи фактори ризику та маючи дані, можна розробляти і втілювати дієві політики для профілактики й контролю за поширенням неінфекційних хвороб, аналізувати, які заходи працюють, а які — ні, та зрештою — навчитися успішно їм протидіяти на національному рівні й цим зменшити смертність від них.

Чому ці хвороби такі поширені?

Незбалансований раціон, як-от відсутність в ньому джерел клітковини, багато жирної, процесованої та солоної їжі, брак фізичної активності, куріння, надмірне вживання алкоголю, пов’язані з цим високий тиск, надмірна вага та підвищення рівня цукру в крові й високий рівень холестерину — це ті фактори, які роблять найбільший внесок у розвиток неінфекційних хвороб. Погана новина — ці фактори дуже поширені. Хороша — їм можна досить просто запобігти за допомогою зміни способу життя на більш здоровий.

Які фактори ризику найбільш поширені?

● Куріння. Третина населення у віці 18-69 років є активними курцями. При цьому понад 15% з опитаних в цей момент не курили, але раніше курили щодня, в середньому протягом майже 10 років.

● Алкоголь. Дві третини чоловіків і майже половина жінок вживали алкоголь протягом останніх 30 днів. Досить поширене надмірне епізодичне вживання (багато алкоголю за один раз), так робила кожна п'ята людина. Цікаво, що майже п’ята частина від загального споживання алкоголю — це “незареєстрований” алкоголь (домашнього виробництва, привезений з-за кордону чи взагалі речовини, не призначені для вживання).

● Низьке споживання овочів та фруктів. ВООЗ рекомендує щодня їсти щонайменше п'ять порцій фруктів та овочів. Це приблизно 400 грамів. В Україні частка населення, яка притримувалася цього, становить понад третину, решта людей — їдять значно менше чи не споживають овочі й фрукти взагалі.

● Надмірне споживання солі. Загалом солі їдять багато й активно, як і додають різні солоні соуси до їжі. Середнє споживання солі становило 12,6 г на добу, що більш ніж удвічі перевищує рекомендовану норму. Лише 13% людей мали рівень споживання солі у межах норми (норма — це 5 грамів).

● Рівень фізичної активності — чи не найкращий показник з дослідження. Люди здебільшого активні, але не через додаткові фізичні заняття, а роботу. ВООЗ рекомендує дотримуватися рекомендації принаймні 150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності, або еквіваленту, щотижня. За даними дослідження, цього не дотримуються всього 10% людей.

● Надмірна вага та ожиріння. В Україні поширення надмірної ваги (яку визначають за індексом маси тіла) є одним із вищих серед країн Східної Європи та Центральної Азії й становить майже 60%. Ожиріння має майже чверть населення.

● В середньому майже третина людей мали підвищений тиск, 40% — підвищений рівень холестерину в крові, 7% — рівня цукру в крові. Помітні тенденції, пов’язані з цими факторами ризику — досить низька обізнаність щодо цих проблем, при цьому прийом ліків для контролю станів різниться — гірше приймають ліки для контролю тиску, хоча знають про свій діагноз; найкраща ситуація з підвищеним рівнем холестерину — люди приймають ліки для контролю майже постійно.

● Чверть людей у віці 40-69 років мала високий прогнозований показник серцево-судинної катастрофи (інсульту чи інфаркту). Але лише третина з цих людей отримували ліки чи консультації з метою профілактики.

● Майже третина населення в Україні має поєднання 3-5 факторів ризику розвитку неінфекційного захворювання (куріння, вживання алкоголю, низький рівень активності, високий тиск та надміру вагу чи ожиріння).

Це далеко не вичерпний перелік результатів, тому раджу обов’язково переглянути їх повністю — там багато цікавих фактів та спостережень, які допоможуть краще розібратися, а головне — збагнути та оцінити свої ризики, й, можливо, надихнутися на ґрунтовні зміни щодо свого способу життя

Тут головні підсумки дослідження та порівняння результатів з іншими вибраними країнами.

Тут розширені результати.

А тут одразу корисні рекомендації, яких слід дотримуватися, аби зменшити свої ризики мати неінфекційні хвороби:

● Як харчуватися збалансовано.

● Що таке здорова вага.

● Що впливає на вагу.

● Як правильно позбутися надмірної ваги.

● Як зменшити споживання солі.

● Скільки треба рухатися і чому це важливо для здоров’я.

● Як саме куріння впливає на здоров’я.

● Як кинути курити.

● Всі дописи про алкоголь.

● Що варто знати про рівень холестерину.

● Та про високий тиск.

Список рекомендацій великий, але мотивація їх виконувати повинна бути ще більша. Тож не гайте часу і спробуйте хоча б зараз приділяти більше уваги та часу своєму здоров’ю! Воно наразі надважливе.

Уляна Супрун

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