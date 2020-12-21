Як Сатурн і Юпітер утворюють «Вифлеємську зірку»

Сатурн і Юпітер 21 грудня підійшли на нічному небокраї один до одного настільки близько, що з точки зору земного спостерігача будуть виглядати однією яскравою зіркою.

Трансляцію можна дивитися тут.

Візуальне "злиття" Юпітера і Сатурна відбудеться саме в найдовшу ніч року, і при ясній погоді його можна спостерігати біля лінії горизонту в південно-західній частині неба.

Це рідкісне явище в 2020 році - особливе з двох причин.

По-перше, так близько ці дві планети останнього разу сходилися приблизно 800 років тому, більше такого за нашого життя не відбудеться.

По-друге, той факт, що їх з'єднання відбудеться 21 грудня, в день зимового сонцестояння, - якраз напередодні західного Різдва - породило теорії про те, що, можливо, саме з'єднання Юпітера і Сатурна описане в Новому завіті як Вифлеємська зірка, що зійшла близько 2000 років тому та стала провісником народження Ісуса Христа.