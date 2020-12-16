Астрономи виявили «двійника» дев'ятої планети в Сонячній системі

Астрономи відкрили екзопланету HD 106906 b, що обертається навколо подвійної зірки на відстані 336 світлових років від нас, яку вважають двійником гіпотетичної дев'ятої планети в складі Сонячної системи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Live Science.

Як зазначається, екзопланета HD 106906 b важить в 11 разів більше від Юпітера і рухається екстремальною орбітою, яка дуже зміщена і подовжена.

«Вона дуже далеко віддалена від своїх зірок на ексцентричній і сильно зміщеній орбіті, що передбачається і для дев'ятої планети. Це порушує питання про те, як ці планети сформувалися, еволюціонували і зрештою досягли своєї нинішньої конфігурації », - заявив астроном Мейдзі Нгуен з Каліфорнійського університету в Берклі.

Одна з теорій "дивацтва" орбіти HD 106906 b говорить, що ця екзопланета утворилася набагато ближче до своїх зірок, приблизно втричі ближче, ніж Земля від Сонця. Але опір всередині газового диска системи призвів до розпаду орбіти планети, змусивши її мігрувати всередину, до своєї зоряної пари. Гравітаційні ефекти від обертових зірок-близнюків потім викинули її на ексцентричну орбіту, яка майже виштовхнула її з системи в космос. Але в певний момент інша зірка пройшла близько до інопланетної системі, стабілізувавши орбіту екзопланети і запобігши її остаточне зникнення.

На думку вчених, подібні процеси могли статися і в Сонячній системі з гіпотетичною дев'ятою планетою. Вона могла сформуватися близько до Сонця, але гравітація Юпітера відкинула її до краю нашої планетної системи. Але зірка, що проходить повз, могла врятувати дев'яту планету від викиду в порожнечу міжзоряного простору.

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Таким чином, відкриття екзопланети HD 106906 b і вивчення «секретів» її орбіти дозволить вченим наблизитися до пошуку можливої ​​дев'ятої планети в Сонячній системі.

Як раніше заявили вчені - дев'ята планета повинна знаходитися на орбіті з періодом близько 15 тисяч років, а її маса в 10 разів перевищує масу Землі.

У найближчій точці дев'ята планета підходить до Сонця на відстань, яка в сім разів перевищує радіус орбіти Нептуна - на 200 астрономічних одиниць (астрономічна одиниця дорівнює відстані від Землі до Сонця). Дальня точка орбіти віддалена від нашої зірки на 600-1200 астрономічних одиниць.

Як повідомляв Укрінформ, дослідники з Массачусетського технологічного інституту виявили нову планету K2-315b, що обертається навколо своєї зірки за 3,14 днів.