Астрономи знайшли нову планету завдяки радіосигналу

Група міжнародних астрономів уперше за допомогою радіотелескопу знайшла нову планету, яка отримала назву BDR J1750+3809.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sci-News.

Планета є холодним "коричневим карликом" або зіркою, що не відбулася. Вона розташована у сузір'ї Геркулеса за 212 світлових років від Землі.

Саме BDR J1750+3809 стала першим об’єктом, який був виявлений за допомогою радіотелескопу, адже до цього "коричневих карликів" знаходили за допомогою обсервації неба в інфрачервоному діапазоні.

«Радіохвилі, які випромінються коричневими карликами, несуть інформацію про силу їхнього магнітного поля. До цього часу радіоспостереження могли вимірювати лише сильні магнітні поля, які приблизно в сто разів сильніші за магнітне поле звичайного магніту на холодильнику», - заявив один із вчених Гаріш Ведантам із університету Гронінгена (Нідерланди).

Зазначається, що відкриття BDR J1750+3809 може дати вражаючий погляд у майбутнє, коли астрономи зможуть виміряти властивості магнітних полів екзопланет.

«Наша мета - зрозуміти магнетизм на екзопланетах і те, як він впливає на їхню здатність зароджувати життя», - додав учений.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок галактики LRG-3-817, також відомої як галактика SDSS J090122.37+181432.3 у Всесвіті.

Коричневий карлик в астрономії - самосвітний об'єкт, переважним джерелом енергії для якого є гравітаційне стиснення, хоча деяку роль можуть відігравати й термоядерні реакції. Цей клас об'єктів є проміжним між зорями й планетами.

фото: Danielle Futselaar / ASTRON