Астрономи виявили дві екзопланети, які обертаються навколо «червоного карлика»

Група швейцарських астрономів виявила у Всесвіті дві нові екзопланети TOI-1266 b таTOI-1266 c, які знаходяться за близько 120 світлових років від Землі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Університету Берна.

Планети виявили завдяки телескопу SAINT-EX, який знаходиться у Мексиці.

За даними астрономів, TOI-1266 b таTOI-1266 c обертаються навколо зорі червоний карлик за 11 й 19 днів, відповідно. Обидві планети мають однакову щільність, і, можливо, складаються з приблизно половини кам’яного та металевого матеріалу та половини води.

Водночас за розміром планети відрізняються одна від одної. Розмір TOI-1266 b дорівнює майже 2,5 діаметрам Землі, а розмір TOI-1266 c становить близько 1,5 діаметра нашої планети.

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«Планети між радіусами TOI-1266 b і c досить рідкісні. Ймовірно, через ефект сильного опромінення зірки, яке може розмити їхню атмосферу», - заявив астроном і проєктний координатор SAINT-EX Їлен Гомез Макео Чу.

Як повідомляв Укрінформ, астрономи встановили, що зірка Бетельгейзе, яка є десятою у списку найяскравіших зір, котрі можна спостерігати з Землі неозброєним оком, має менші розміри і розташована ближче від нашої планети, ніж вважалося.