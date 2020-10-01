Астрономи знайшли нову екзопланету розміром з Юпітер

Група астрономів з британського університету Ворвіка виявили у Всесвіті нову гігантську екзопланету NGTS-12b.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.

Ця планета дорівнює за розміром Юпітер, проте має у майже чотири рази менше маси за найбільшу планету у нашій сонячній системі.

За даними астрономів, NGTS-12b розташована за 1 473 світлових років від Землі. Вона обертається навколо своєї зірки за 7,53 днів.

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Вчені припускають, що на новій планеті панує розширена газоподібна атмосфера.

Зазначається, що NGTS-12b була виявлена завдяки системі телескопів NGTS (Next-Generation Transit Survey), яка розташована у північній частині Чилі.

Як повідомляв Укрінформ, астрономи з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі знайшли у центрі Чумацького Шляху залишки іншої галактики.