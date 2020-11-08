У нашому Всесвіті знайшли «невловиму матерію»

Французькі вчені з Інституту космічної астрофізики заявили, що статистичний аналіз даних двадцятирічної давнини допоміг їм вирішити загадку невловимої речовини.

На думку вчених, близько 40% від звичайної матерії - з якої складаються зірки, планети і галактики - все ще залишаються невиявленими. Ця матерія, відповідно до загальноприйнятих поглядів, прихована від нас у вигляді надгарячого газу в так званих галактичних нитках, або ж філаментах.

Галактики розподілені по нашому Всесвіту у вигляді складної мережі вузлів, з'єднаних вищезгаданими филаментами і відокремлених один від одного войдами - великими порожнечами. Вважається, що галактичні нитки вміщають майже всю звичайну - так звану баріонну, що складається з протонів, нейтронів і електронів - матерію Всесвіту у вигляді дифузного гарячого газу

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Однак виявити цей газ дуже складно. Випромінювані ним електромагнітні сигнали слабкі, і це призводить до того, що ми не можемо побачити близько 40% речовини. У новому дослідженні астрофізики показують, що баріони гарячого газу можна виявити за рентгенівським випромінюванням.

Дані для вивчення були зібрані в рамках третьої фази Слоунівського цифрового небесного огляду (Sloan Digital Sky Survey-III). Це широкомасштабне дослідження спектрів галактик і зірок за допомогою 2,5-метрового широкоугольного телескопа в обсерваторії Апачі-Пойнт у штаті Нью-Мексико, цитує видання Naked Science

Французьких астрофізиків цікавили в першу чергу дані про 15 000 галактичних ниток, зібрані в ході цієї фази. Використовуючи просторову кореляцію між положенням волокон і пов'язаним з ними рентгенівським випромінюванням, вчені зробили те, чого до них нікому не вдавалося. Вони вперше представили докази присутності гарячого газу в «космічної павутині» і змогли безпосередньо виміряти його температуру.

Ці результати підтверджують дані попередніх досліджень, проведених тією ж дослідницькою групою і заснованих на непрямому виявленні гарячого газу в філаментах через його вплив на космічне мікрохвильове реліктове випромінювання. Нова робота відкриває шлях для більш докладного вивчення матерії у нашому Всесвіті.