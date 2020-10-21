NASA провела успішну операцію із забору ґрунту з астероїда Bennu

Космічний зонд OSIRIS-REx успішно виконав операцію із забору ґрунту з астероїду Bennu, який перебуває за сотні мільйонів кілометрів від Землі.

Як зауважили в NASA, зараз відбувається наступна фаза – відліт космічного апарату від астероїду, передає Укрінформ.

"Збір зразків завершено. Все добре! Ми беремо зворотній курс! Після маневру TAG (Touch-And-Go – "доторкнутися та відлети") для забору зразків, наш космічний апарат OSIRIS-REx вистрілив своїми рушіями, щоби віддалитися від поверхні астероїда Bennu й відправитися на безпечну відстань", - йдеться NASA.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок відбулася безпрецедентна операція в космосі, під час якої зонд OSIRIS-REx відібрав зразки ґрунту з астероїду Bennu, вік якого порівнюють із зародженням Сонячної системи. Очікується, що зонд повернеться на Землю зі зразками в 2023 році.

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Астероїд Bennu має велике значення для вчених на Землі в контексті вивчення історії формування Всесвіту, адже вважається, що він впродовж мільярдів років залишався недоторканим.