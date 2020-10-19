NASA спробує зібрати зразки ґрунту з астероїда Бенну

Космічний корабель OSIRIS-Rеx від Національного агентства США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) на цьому тижні спробує зібрати зразки ґрунту на астероїді Бенну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

У NASA сподіваються, що апарат зможе від 5 до 10 секунд зібрати на Бенну 60 г багнюки й гравію. Цей матеріал буде відправлений на Землю для його подальшого дослідження.

Сам збір відбуватиметься за допомогою 335-сантиметрової «руки» космічного корабля.

Зазначається, що в разі невдалої спроби, OSIRIS-Rеx повторить свій маневр зі збору зразків. Проте, експертам на Землі доведеться очікувати на матеріали не раніше 2023 року.

Як повідомляв Укрінформ, декілька тижнів тому перша місія NASA "OSIRIS-Rеx" зі збору зразків астероїдів виявила сліди води на астероїді Бенну.