Apple зупинила співпрацю із фабрикою, яка не доплачувала своїм працівникам
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg, про це заявили в Apple.
Зазначається, що фабрика у Нарасапурі належить тайванській компанії Wistron, співпраця якої з Apple поки заморожена.
“Wistron вжив дисциплінарні кроки та змінює структуру свого відділу кадрів та бухгалтерії в Нарасапурі. Ми оголосили для Wistron випробувальний термін й вони не отримуватимуть нових замовлень від Apple, поки не завершать коригувальні дії. Співробітники Apple й міжнародні аудитори стежитимуть за прогресом”, - йдеться у поширеному Apple пресрелізі.
За попередніми даними розслідування Apple, Wistron не запровадив належні практики контролю за кількістю відпрацьованих годин, що у жовтні й листопаді зумовило затримки з оплатою праці для деяких співробітників підприємств компанії.
Поінформовані співрозмовники Bloomberg повідомили, що швидке розширення Wistron в Індії позбавило компанію можливості належним чином впроваджувати управління процесами через нестачу людських ресурсів.
У Wistron наголосили, що звільнили віцепрезидента, який курував діяльність компанії в Індії, та створили гарячу лінію, на якій співробітники можуть анонімно висловлювати свої занепокоєння.
Нагадаємо: під час заворушень минулими вихідними співробітники Wistron у Нарасапурі розгромили виробничу лінію та викрали тисячі смартфонів й ноутбуків Apple. Правоохоронці арештували багато людей за насильство й вандалізм.
Фото: EPA/UPG