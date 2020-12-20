Apple зупинила співпрацю із фабрикою, яка не доплачувала своїм працівникам

Індійська фабрика із виробництва iPhone у місті Нарасапура, співробітники якої минулого тижня влаштували бунт через неправомірно скорочені зарплати, не отримуватиме замовлень від Apple, поки не виправить ситуацію.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg, про це заявили в Apple.

Зазначається, що фабрика у Нарасапурі належить тайванській компанії Wistron, співпраця якої з Apple поки заморожена.

“Wistron вжив дисциплінарні кроки та змінює структуру свого відділу кадрів та бухгалтерії в Нарасапурі. Ми оголосили для Wistron випробувальний термін й вони не отримуватимуть нових замовлень від Apple, поки не завершать коригувальні дії. Співробітники Apple й міжнародні аудитори стежитимуть за прогресом”, - йдеться у поширеному Apple пресрелізі.

За попередніми даними розслідування Apple, Wistron не запровадив належні практики контролю за кількістю відпрацьованих годин, що у жовтні й листопаді зумовило затримки з оплатою праці для деяких співробітників підприємств компанії.

Поінформовані співрозмовники Bloomberg повідомили, що швидке розширення Wistron в Індії позбавило компанію можливості належним чином впроваджувати управління процесами через нестачу людських ресурсів.

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У Wistron наголосили, що звільнили віцепрезидента, який курував діяльність компанії в Індії, та створили гарячу лінію, на якій співробітники можуть анонімно висловлювати свої занепокоєння.

Нагадаємо: під час заворушень минулими вихідними співробітники Wistron у Нарасапурі розгромили виробничу лінію та викрали тисячі смартфонів й ноутбуків Apple. Правоохоронці арештували багато людей за насильство й вандалізм.

Фото: EPA/UPG