У Індії співробітники розгромили завод, на якому збирали iPhone

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише The Times of India.

“Більшість із близько 2000 співробітників, які покидали підприємство після нічної зміни, улаштували погром, зруйнувавши меблі та виробничі потужності й навіть спробувавши підпалити автомобілі”, - йдеться у матеріалі.

З посиланням на власні джерела серед співробітників заводу, The Times of India стверджує, що причиною заворушень стали борги по зарплаті.

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.



Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc