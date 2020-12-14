У Індії співробітники розгромили завод, на якому збирали iPhone

У Індії співробітники розгромили завод, на якому збирали iPhone

Укрінформ
Близько двох тисяч співробітників заводу із виробництва iPhone в індійському місті Нарсапура розгромили підприємство під час заворушень.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише The Times of India.

“Більшість із близько 2000 співробітників, які покидали підприємство після нічної зміни, улаштували погром, зруйнувавши меблі та виробничі потужності й навіть спробувавши підпалити автомобілі”, - йдеться у матеріалі.

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З посиланням на власні джерела серед співробітників заводу, The Times of India стверджує, що причиною заворушень стали борги по зарплаті.

“Співрозмовники розповіли, що співробітники були роздратовані через невиплату компанією сум, обіцяних під час найму на роботу”, - зазначає видання. 

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На розгромленому заводі збирали смартфон iPhone SE від Apple й високотехнологічні гаджети інших компаній.

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