Facebook звинуватив Apple у неконкурентній поведінці

Компанія Facebook звинуватила Apple в антиконкурентних діях через заплановані зміни щодо політики конфіденційності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Facebook критикує плани Apple, які передбачають обмеження можливості додатків збирати дані з телефонів людей, які потім можна використовувати для цільової реклами.

Віцепрезидент Facebook з реклами та бізнес-продуктів Ден Леві заявив, що Apple поводиться "неконкурентно, використовуючи контроль над App Store для отримання вигоди за рахунок розробників та малого бізнесу".

Водночас він зауважив, що Facebook попри своє обурення прийме нововведення, не бажаючи втратити свою присутність в App Store.

У компанії Apple поки що не коментували ці звинувачення.