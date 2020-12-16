Facebook звинуватив Apple у неконкурентній поведінці

Facebook звинуватив Apple у неконкурентній поведінці

Укрінформ
Компанія Facebook звинуватила Apple в антиконкурентних діях через заплановані зміни щодо політики конфіденційності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Facebook критикує плани Apple, які передбачають обмеження можливості додатків збирати дані з телефонів людей, які потім можна використовувати для цільової реклами.

Віцепрезидент Facebook з реклами та бізнес-продуктів Ден Леві заявив, що Apple поводиться "неконкурентно, використовуючи контроль над App Store для отримання вигоди за рахунок розробників та малого бізнесу".

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Водночас він зауважив, що Facebook попри своє обурення прийме нововведення, не бажаючи втратити свою присутність в App Store.

У компанії Apple поки що не коментували ці звинувачення.

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