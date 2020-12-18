Астрономи знайшли у Всесвіті нову подвійну планету

Група міжнародних вчених із Університету Берна (Швейцарія) знайшла у космосі нову подвійну планету.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі вишу.

Сама подвійна планета під назвою CFHTWIR-Oph 98 складається з двох коричневих карликів Oph 98 A та Oph 98 B із невеликою масою. Астрономічний об’єкт Oph 98 A має масу, яка у 15 більша за масу Юпітера, у той час як Oph 98 B перевищує масу Юпітера лише у 8 разів.

CFHTWIR-Oph 98, яка була знайдена завдяки аналізу знімків, зроблених телескопом Hubble, розташована на відстані в 450 світлових років від Землі в зоряній асоціації Змієносець.

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Зазначається, що астрономи були здивовані, коли побачили, що Oph 98 A і B обертаються навколо один одного на вражаючи великій відстані, а саме, приблизно в 5 разів більшої відстані ніж між Плутоном та Сонцем, що, в свою чергу, відповідає 200-кратній відстані між Землею та Сонцем.

Подвійна планета - термін в астрономії, який використовується для позначення бінарної системи, що складається з двох астрономічних об'єктів, кожен з яких задовольняє визначенню планети і є достатньо масивним, щоб надавати гравітаційний ефект, що перевершує гравітаційний ефект зірки, навколо якої вони обертаються.

Як повідомляв Укрінформ, астрономи відкрили екзопланету HD 106906 b, що обертається навколо подвійної зірки на відстані 336 світлових років від нас, яку вважають двійником гіпотетичної дев'ятої планети в складі Сонячної системи.