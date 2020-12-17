Google створила «симулятор опери» за допомогою штучного інтелекту

Лабораторія мистецтв і культури Google провела експеримент, завдяки якому користувач браузера може створити оперу на основі чотирьох голосів.

Про це повідомляє New Atlas, передає Укрінформ.

Проєкт має назву The Blob Opera. Чотири краплі-виконавці дозволять користувачеві створити власну оперну композицію. Модель машинного навчання тренувалась на голосах чотирьох оперних співаків. Крістіан Джоел (тенор), Фредерік Тонг (бас), Джоанна Гембл (меццо-сопрано) та Олівія Даутні (сопрано) записали 16 годин аудіо для експерименту. Інгун Гіда Храфнкельсдоттір та Джон Холланд-Евері забезпечили додатковий вокал.

Те, що чує користувач при створенні власної мініопери курсором миші, - це бачення опери штучним інтелектом. Компанія зазначає, що Blob Opera працює в браузерах на пристроях, які підтримують сучасні вебтехнології, але на смартфоні може не функціонувати.

Щоб створити власну оперу, необхідно натиснути на одного з “персонажів” та потягнути його вгору або вниз для зміни тону голосу та форми рота для різних голосних звуків. Окремі краплини можна "приглушити", якщо натиснути на значок звуку.

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Виступ можна записати для відтворення, а якщо натиснути на піктограму дерева, у крапель з’являються святкові новорічні капелюхи і користувач може послухати наспівування відомих колядок. Краплі не встигають співати справжні слова, однак передають загальну мелодію голосними звуками.