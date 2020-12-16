Розумне кільце попереджає власника про симптоми COVID-19

Фінський стартап Oura закінчив тестування розумного кільця, яке допомагає виявляти основні симптоми грипу і коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє UC San Diego.

Лихоманка, яка є головним симптомом як грипу, так і коронавірусу, у всіх починається по-різному. У когось під час інфікування частішає пульс, а у інших - підвищується температура. Тому досить часто на ранніх стадіях хвороби людина навіть не усвідомлює, що заразна.

Дані про температуру, які безперервно збирають пристрої, що носяться на пальці у вигляді кілець, можуть допомогти з цим. Вони допомагають відстежити стан здоров'я конкретної людини і в разі характерних саме для неї змін теператури або пульсу повідомить користувачеві про ознаки нездужання.

У тестуванні взяли участь 65 тисяч добровольців, поки були оприлюднені результати спостережень за 50 з них. Метою дослідження є розробка алгоритму, здатного передбачити появу основних симптомів грипу і COVID-19 - лихоманки, кашлю і втоми.

Як повідомлялося, за станом на ранок 16 грудня в світі зареєстрували 73 809 329 випадків коронавірусу, зокрема 1 641 740 смертей і 51 819 009 видужань.

Фото: Unsplash