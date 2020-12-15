COVID-вакцин у 2021 році не вистачить для досягнення колективного імунітету у світі – імунолог

Кількість доз вакцини від коронавірусу не буде достатньою у 2021 році для досягнення колективного імунітету у світі.

Про це під час круглого столу на тему: "Україна-2021: виклики та загрози" в Укрінформі заявив кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика Федір Лапій.

"Жодна країна у світі, чи то Велика Британія, чи то Канада, чи то США, чи то Польща, чи то Україна не ставлять собі на меті на 2021 рік створити колективний імунітет шляхом вакцинації. Це експертна думка, не моя... Кількість доз вакцини, яка є необхідною для масової вакцинації, аби досягти колективного імунітету, не буде доступною протягом 2021 року. Ці дози будуть надходити у країни поетапно, і лише на кінець 2021 року ми зможемо говорити про те, що кількість доз буде достатня для охоплення близько 2 млрд населення планети. До колективного імунітету ще далеко", - сказав Лапій.

За його словами, наразі в Україні створені групи ризику для першочергової вакцинації.

Як заявив Лапій, загалом питання вакцинування є дуже актуальним у світі, бо це питання престижу і репутації країни.

За його словами, ще у 2016 році Україна входила до десятки країн з найнижчим рівнем охоплення щепленням.

Як повідомляв Укрінформ, у відповідь на запит України глобальна ініціатива COVAX рекомендувала підготувати інфраструктуру для зберігання і доставки вакцини від коронавірусу.

На закупівлю вакцини, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, у бюджеті закладено 2,6 млрд грн.

Очікується, що вакцина надійде в Україну на початку березня 2021 року. 8 млн доз вакцини вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки препарат має вводитися двічі.